„Категорично полза ще има от това да се въведе средна скорост. Българската асоциация на пострадали при катастрофи от 10 години непрекъснато повтаря, че трябва да се използват камерите на тол системата и да се въведе средна скорост. Понятието средна скорост се използва в много европейски държави, тъй като това е модерен начин да се ограничи и намали превишението на скоростта. Това е от основните причини за катастрофите в България. И ако досега пътната полиция разполагаше с около 250 до 300 камери – мобилни и стационарни, с това, че ще могат да се ползват и тол камерите, тяхното число набъбва до 600-700, а скоро, когато се включат и общинските камери, вече ще имаме над 1000 камери по нашите пътища, което да кажем, че ще бъде един Биг Брадър за нарушителите. Тези, които спазват правилата, не трябва да се притесняват, разбира се.“ Това каза пред bTV Radio Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

По повод новите изисквания за тротинетките, Тодоров коментира: „Според мен са прекалено амбициозни тези изисквания, които заложи законодателят и аз не съм убеден, че Пътна полиция може да ги спазва. Почваме с първия проблем с каските. Тези тротинетки, които се дават под наем в много големи градове, те са ограничени до 25 км и в зони, в които може да се кара, но идеята е те да се ползват от гражданите, от туристите, как ще се организира даването на каски? Другият въпрос, който предстои да се уточни е как ще се прави регистрацията.“

Целия разговор използването на тол камерите и за правилата за тротинетките можете да чуете на следващия звуков файл.