„Проблемите с тежкотоварните камиони имат няколко аспекта. На първо място в Западна Европа тези камиони е забранено да се движат в уикендите – събота, неделя, в някои страни включително и петък следобед. През годините Пътна агенция, заедно с Върховна прокуратура издадоха едни забрани за летния период петък следобед и неделя следобед да има забрана, само че тя важеше само за летните месеци. Разбира се, транспортният бранш е против тези ограничения. За мен това не трябва да се подценява, защото това е практика в Европа, второ – срещу живота и здравето на хората не може да има бизнес аргументи. Вторият проблем, който изниква при тежкотоварните автомобили, особено в есенно-зимния период е, че те се движат с износени гуми. Автомобилна администрация има ангажимент да проверява тези камиони, но техният ресурс е изключително ограничен, освен това знаем за корупционните практики, които при тях ги има. Така че освен това претоварването, нещо, което се поработи да се вградят в асфалта специални кантари, които да мерят дали има претоварване, но основният проблем е с износените гуми, с липсата на контрол и с това, че нашите системи, които са за засичане на скорости, дават възможност на тези автомобили да напускат безпрепятствено страната, без да им се търси отговорност, както примерно е в съседните държави. Ако един автомобил направи нарушение на територията на Сърбия или Турция, трябва да плати всички глоби за превишена скорост, които е направил шофьорът. Това нещо не се случва при нас, така че пак нисък контрол, пак липса на воля да се решат тези натрупани проблеми.“ Това коментира пред bTV Radio Владимир Тодоров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, във връзка с инцидентите с тежкотоварни автомобили от последните дни, при единия от които загина 9-годишно дете.

Целия разговор за мерките за пътна безопасност и ще има ли ефект върху поведението на шофьорите системата „Бонус-малус“, можете да чуете на следващия звуков файл.