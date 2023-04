Никой на този етап не може да каже дали Продължаваме промяната и Демократична България ще предложат проектосъстав на кабинет до неделя, както днес поискаха от ГЕРБ-СДС. Това заяви в интервю за bTV Radio заместник-председателят на Парламентарната група на ПП-ДБ Владислав Панев, който е и съпредседател на Зеленото движение.

„Имаме национални съвети на партиите в нашата коалиция, не е проста работа дали ще се произнесат дали предварително да представим състав на МС, първо министър-председател естествено, така че това предстои да се случи следващите дни. Не мога засега да отговоря и никой не може да отговори дали ще представим състав до неделя“, коментира Панев.

Според него не е работещо на този етап от преговорите ГЕРБ да поставят ултиматуми.

„Не мисля, че е работещо, особено днес, доколкото разбирам, академик Денков е трябвало да има техническа среща за уточняване на работни групи, въобще как ще се процедира и по програмата евентуално управленска на правителство, да отидат там с 10 човека, след това да говорят пред медиите за ултиматуми до неделя, пък до утре, другиден програма, не мисля, че е най-работещото“, посочи още Панев.

„Персоналният състав естествено, че е от огромно значение и не бих искал да разграничавам двата типа кабинет – политически и експертен, той може да бъде и смесен. Говорим си в коалицията, още не сме излезли с предложение към останалите парламентарни групи какъв точно да бъде той“, каза още заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ.

„От една страна ги разбирам колегите от ГЕРБ, от друга страна, да – нестандартно решение е. Сега кабинет на малцинството е формула, която работи точно в такива случаи, когато има огромно недоверие между отделните парламентарни групи. Аз бях дал пример преди няколко дни с Швеция, където втората по големина партия след изборите подкрепи кабинет на третата, шестата и осмата, точно защото никой не искаше да се коалира с втората. По същия начин стоят нещата и в България, макар че там в случая става въпрос за националистическа партия, тук за партия, която е управлявала последните 12-13 години и резултатите видимо не са добри“, каза още Владислав Панев.

