„Сега като че ли е политическият момент кабинетът да си подаде оставката, така че поне един път поне да реагира пред събитията, а не след тях, тъй като позицията на правителството в момента изглежда неудържима, независимо 1 януари как ще влезем в еврозоната, дали с редовно или със служебно правителство. В крайна сметка това няма особено значение. Процедурите по влизането ни в еврозоната вече са начертани и са ясни, имаме си регулатори, които трябва да бдят за повишаване на цените, закон има, независимо, че за мен този закон е недоносче и няма да свърши нищо полезно. Няма някаква необходимост от това задължително да имаме редовен кабинет за влизането в еврозоната. Това, което е важно да свърши този парламент е приемането на удължителен закон за бюджета, доколкото би било много трудно държавата да функционира с една 12-та от разходите през месец януари 2026г., тъй като инфлацията не беше никак ниска, доста заплати и пенсии се повишиха през годината, така че това е най-спешното извън чисто политическите дела – оставка на кабинета, така че малко повече да мислим държавнически и да си свършим работата преди предсрочните избори, които смятам, че са полезни на държавата, доколкото надали някой смята, че кабинет като този на Желязков, тройната коалиция с подкрепата на Пеевски, би могъл да свърши нещо полезно за България. Той може да съществува на мускули и транквиланти още някой и друг месец, но за какво да си го причиняваме? За още разходи на общини, които се снимат под герба заедно с пеевски? Нямаме нужда от това.“ Това каза в ефира на bTV Radio Владислав Панев, икономист, основател на клуб „Ускорение“ и бивш депутат.

„То едно време и Бойко Борисов подкрепяше протестите срещу себе си, така че Росен Желязков очевидно е добър ученик и преписва какви са били ходовете на неговия началник в партията едно време, то очевидно е закъснял ход на правителството сегашното изтегляне на бюджета, доколкото беше ясно още снощи, при наличието на толкова много хора не само в София, че няма как да се мине с това, очевидно ще трябват по-дълбоки промени. Хората са на площадите за мен не просто заради бюджета, а заради повишаването на данъците, което беше спусъкът, но също така защото са отвратени от управлението на Борисов и Пеевски през последните месеци и години. Особено младите хора не могат да си представят, че такива хора могат да управляват страната въобще.“, каза още Панев.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.