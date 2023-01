Хората ще избират между ГЕРБ, БСП и ДПС от една страна, и „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ от друга, коментира в интервю за bTV Radio съпредседателят на Зеленото движение Владислав Панев. Преди 2 седмици Националният съвет на Зеленото движение взе решение за преговори с Продължаваме промяната за общо явяване на изборите, а в събота и неделя мандат за общо явяване дадоха и от ДСБ и Да, България.

„При третия мандат сега и ГЕРБ, и ДПС, и БСП говореха, че ще работят заедно след 2 април. Даже Бойко Борисов спомена, че ще иска от органа на ГЕРБ да свали ветото за разговори за влизане в коалиционно партньорство с БСП след изборите, което означава, че изборът пред българските граждани става доста бинарен. Или да подкрепят коалиция ГЕРБ-БСП-ДПС, или да подкрепят Продължаваме промяната и Демократична България. При този избор сме длъжни да играем заедно с промяната, така че да успеем да мобилизираме максимален брой избиратели да ни се доверят. Просто защото алтернативата е видима и тя не е добра за България“, посочи Владислав Панев.

„Важно е реформаторските сили да бъдат първи на тези избори, за да могат да получат първия мандат и да определят посоката на движение на следващото Народно събрание, дали ще се върви към реализиране на кабинет, който да е смислен, който да провежда реформаторски политики, който да движи България напред към просперитет, или отново ще затънем в блатото на популизма, на това, че няма да може да се направи никакво правителство. Аз вярвам, че първият вариант би бил много по-успешен за България и вярвам, че през обединение, както каза Кирил Петков – на добрите сили, това може да се случи. Нашият резултат да бъде по-добър, отколкото през октомври месец и това да ни позволи да реализираме кабинет“, каза още съпредседателят на Зеленото движение.

Според Панев, подреждането на общите листи не е най-важното на този етап.

„ Ще стигнем и до него, разбира се, първо е да уточним действията ни в следващото Народно събрание. То даже формата на явяване не е толкова важна, колкото дали ще имаме предварително споразумение дали ще излъчим обща парламентарна група, така че първият мандат да дойде със сигурност при нас и оттам нататък какви ще бъдат посланията ни и към останалите политически сили, и към избирателите, и преди, и след изборите. Това са важните теми – да разсечем този гордиев възел, който се оформя вече пети избори, на хората им писна и това е нормално. И то не толкова от провеждането на избори, колкото че парламентите са ялови, и в голяма част от действията си популистки и вредни за страната. В споразумението трябва да бъдат записани важните приоритети пред България. Ние в следващите месеци трябва да сме много активни по темите и Шенген, и еврозоната, и по Плана за възстановяване, защото то не е просто едни пари да дойдат към България, а едни реформи да се случат в крайна сметка, защото виждате – в момента имаме и Закон за съдебната власт, и за застраховането, и НПК, които изглежда, че няма да бъдат окончателно приети в това Народно събрание, и това е изключително лош знак. Не е просто за това дали ще усвоим европейски пари, а дали реформите в България ще вървят, дали администрацията ще бъде толкова добра, че да стимулира гражданите да бъдат по-предприемчиви, да поемат повече рискове и в крайна сметка да имат доверие в средата“, каза още Владислав Панев.

По отношение на съдебната реформа и законовите промени, свързани с разследването на главния прокурор, според Владислав Панев всичко е планирано така, че да няма време за окончателното им гласуване.

„Правна комисия председателят й е от ГЕРБ, така че за мен този тайминг е определящ, така че нищо да не се случи в съдебната система в България и да не бъде докоснат главният прокурор с пръст. Сроковете бяха такива, че да предопределят провала на тези закони. Вината не е в нас, а в тези, които бавеха топката, така че нищо да не се случи“, заяви Владислав Панев. Той самият посочи, че дава оценка 3 минус за работата на парламента:

„Голяма част от актовете бяха популистки и вредни за страната, включително и за плана за възстановяване, включително компенсациите в енергетиката, рязко увеличените разходи в удължаването на бюджета и намаляването на ДДС за редица услуги, които не са от първа необходимост, така да се каже, така че и данъчната система беше разстроена за години напред. Не бих могъл да дам много висока оценка“.

Цялото интервю на Владислав Панев пред bTV Radio за водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.