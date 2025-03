Светът и Балканите преминават през период на турбулентни събития, които променят историята. Новото предаване „bTV Светът“, което стартира на 15 марти ще се излъчва всяка събота, веднага след обедните новини, ще помага на хората да се ориентират в процесите, които се случват около нас, и какво ще бъде тяхното отражение върху България и Европа. Водещите на предаването – журналистите Кристина Баксанова и Иван Георгиев, са познати на зрителите с тяхната задълбочена работа през годините и като специални пратеници при отразяването на международни теми и събития от горещи точки по света.

„Когато човек не разбира от нещо, той винаги се страхува, това е неговият естествен човешки механизъм. Затова нашата основна задача с предаването „bTV Светът“ с всички колеги, които са замесени в неговото създаване е основно да отговаряме на въпроса защо, разбира се, освен да разказваме важни и вълнуващи истории на нашите зрители, за да може нашата публика по-добре да разбира това, което се случва, на първо време в най-близкото ни обкръжение, тук на Балканите, наистина в момента Балканите врят и кипят, но и всичко това, което се случва по света и по един или друг начин има пряко или косвено отражение върху живота на всички нас тук в България.“, казва водещият Иван Георгиев.

„В момента, ако погледнете какво се случва по света, имате усещането, че е малък безпорядък. Именно идеята на това предаване е да даде някакъв ориентир в този безпорядък, защото светът се променя и се променя твърде бързо. Има като че ли ново раздаване на картите, ново прегрупиране, в което човек може да загуби ориентация, поради интензивността на случващото се. Затова ние ще се опитаме всяка седмица да даваме малко повече контекст, малко повече информация, за да могат зрителите да се ориентират и при вземането на решения, които са важни за тях.“, посочи водещата Кристина Баксанова, която е ръководител на международния отдел на bTV Новините.

Целия разговор с анализа на журналистите на събитията в Северна Македония, Сърбия, Турция, разговорите за Украйна, както и какво да очаквате в предаването в събота, 22 март, можете да чуете на следващия звуков файл.