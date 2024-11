Все повече млади хора стават длъжници. Това каза в ефира на bTV Radio председателят на КЧСИ Георги Дичев. Той представи данните на КЧСИ за длъжниците към м. ноември 2024 г., които показват, че броят на тези от тях до 20 г. е 4 000, до 25 г. е 36 000, а между 25 и 30 г. са 80 хил. лица (общо 120 хил. длъжници на възраст до 30 години). „Нашият стремеж е чрез кампания младите хора да могат да вземат правилни финансови решения на база на собствените си познания. Както и да разбират отговорността, която поемат. Ще направим всичко възможно да покрием всички училища изявили желание до края на учебната година.“, подчерта председателя на КЧСИ. Кампанията е по инициатива на Камарата на частните съдебни изпълнители и е насочена към младежи от средните училища на възраст между 17 и 19 години. Досега близо 100 училища от цялата страна са заявили желание за участие, като интересът към кампанията продължава.

Цялото интервю с Георги Дичев може да чуете в прикачения звуков файл.