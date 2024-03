„Всяко второ дете у нас е ставало жертва на някаква форма на насилие, показва проучване на УНИЦЕФ, като преобладава емоционалното насилие, следвано от физическото насилие, насилието в онлайн среда и сексуалното насилие. Ако се фокусираме върху домашното насилие, статистиките показват, че всяка трета жена е жертва на домашно насилие. Около една четвърт от децата са били жертва на физическо насилие у дома.“ Това каза пред bTV Radio Любомир Крилчев от УНИЦЕФ.

„Много голяма част от жертвите на насилие не предполагат, че са жертви на насилие или омаловажават това, което се случва с тях. В общи линии липсва споделено разбиране в обществото какво е насилие и дали един шамар е насилие, което е проблематично от гледна точка на жертвите и от правозащитна гледна точка. Ние преди 4 години завършихме много мащабно проучване, фокусирано върху насилието над деца и там излязоха подобни данни, че това, което реално се докладва като насилие и в частност домашно насилие е само връх на айсберга, отдолу има още много лед, който остава непоказан.“, посочи Любомир Крилчев.

„В случая със семейството от Бобов дол ключово е органите по закрила да умеят да насочат детето към услуга, която да работи с нещо, защото то е свидетел на насилието, а според Закона за защита от домашното насилие децата-свидетели автоматично са жертви. Тъй като от казуса излиза, че майката не се признава за жертва, иска съпругът й да бъде освободен, не намира проблем в това, не мисля, че има някакъв ред, по който да бъде убедена тя да направи нещо извън волята си. Ключово важна обаче е защитата на детето.“, каза още Крилчев.

За ролята на УНИЦЕФ в защитата на децата и за случаите на насилие - цялото интервю с Любомир Крилчев можете да чуете на звуковия файл.