“Ако въведем хибриден модел на гласуване, при който избирателят има право да гласува и с хартия, и с машина по негово усмотрение, изборният процес може само да спечели”. Това каза в ефира на bTV Radio изпълнителният директор на Института за модерна политика - юристът Петър Кичашки.

“Прие се да се броят контролните разписки, има доста висока степен на проверка и никъде не излязоха никакви съществени данни да са се случили манипулации с машините. Безспорно е, че купеният и контролираният вот намаля и изчезнаха недействителните бюлетини”, каза бившият депутат - адвокатът Петър Славов.

