“От 7 години не са актуализирани помощите за деца с увреждания, които имат решение на ТЕЛК. Ние настояваме помощта да се повиши със 100% за всички групи от 2024г.” Това каза в ефира на bTV Radio Евдокия Велева, майка на дете с аутизъм. “Искаме промяна на заплатата за Личен Асистент като възнаграждението да се заплаща по 12 часа на ден. Искаме да участваме във всички работни групи на министерствата, свързани с нашите деца”, допълни тя.

“Моят син е с 80% ТЕЛК от миналата година, с тежък имунен дефицит и помощта, която получава всеки месец е 450 лева. Един час при логопед за него е 80 лева, а за лечебно плуване е 70 лева. Ако имам възможност е добре да ги посещава всеки ден. Това прави за месец между 3000 - 4000 лева”, обясни в ефира на bTV Radio Нели Расийска.

