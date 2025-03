Кои са били най-големите предизвикателства пред бизнеса по време на прехода? Какво са постигнали работодателските организации? Защо страната не успя да се справи с корупцията? Какви са рисковете пред бюджета за настоящата година? Чуйте отговорите от Васил Велев, който беше 23 години председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред водещата Лили Ангелова.

