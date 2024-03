“В психиатриите в България леглата са разпределени непропорционално” Това показва изготвен мониторинг пред Временната комисия за защита на правата на психичноболните пациенти, съобщи в предаването “Важното, казано на глас” директорът на дирекция “Психично здраве и превенция на зависимостите” в Националния център по обществено здраве и анализи д-р Захари Зарков. “В доклада говорим за леглата само в държавните психиатрични болници. От анализа става ясно, че в Югозападният регион, който включва София град, София област, Кюстендил, Перник и Благоевград осигуреността на легла е около 2 на 10 000 души. За сравнение в Северозападния регион, който включва Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч има 8 легла на 10 000 души. Средно за страната са 5 на 10 000, но са неравномерно разпределени”, допълни той.

