2024-та е годината с рекордно нисък брой нови закони, приети от парламента – само три. 94 са общо приетите закони, което е по-малко от средната стойност за последните години. Запазва се тенденцията над 90% от законите да бъдат променяни и допълвани повече от веднъж годишно. Кодексът за социално осигуряване отново е законът с най-висок средногодишен брой изменения и допълнения – 7 пъти годишно. Това показва изследването на Юридически барометър, гражданската инициатива за периодично наблюдение и оценка на състоянието на правния ред в България.

Защо България е единствената страна на Балканите, която няма Граждански кодекс? За качеството на законодателството у нас, чуйте на следващия звуков файл в интервюто с проф.Иван Русчев – преподавател по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Софийския университет „ Св. Климент Охридски " и академик от Българската академия на науките.