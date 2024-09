Депутатите окончателно забраниха продажбата на райски газ - ще доведе ли това до прекратяване на употребата му? Защо децата посягат към вейпове и как това се отразява на здравето им? Чуйте разговора с психолога Иван Игов и пулмолога д-р София Ангелова пред водещата Лили Ангелова в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

