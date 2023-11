“Почти 30% от семействата се справят агресивно помежду си. Още от най-ранно детство, децата са свидетели на насилие между родителите. И когато пораснат и се чувстват притиснати, те започват да действат агресивно” Това каза в ефира на bTV Radio психологът Иван Игов. “Това се случва не само с агресия навън към другите, но и с агресия към себе си. Освен високия процент на агресия в училище, повече от 27% от децата казват, че са били жертва на тормоз. Това е и причината за големия процент на деца у нас, които се самоубиват. Близо две класни стаи всяка година изчезват, заради това, че децата обръщат агресията към себе си. По тази причина във всички развити страни по света има широко разпространени програми срещу тормоз в училище. И там, където са въведени, действат наистина добре”, каза още Иван Игов.

“Много често самите деца крият. Както се случва и в Перник, детето също е крило преди да се разбере, че той е малтретиран. И други такива случаи имаме. Те се затварят в себе си и това рефлектира върху тях самите”, каза Анна Йончева - автор на проекта “Различните” деца на България.

Цялото интервю с Анна Йончева и Иван Игов може да чуете в прикачения звуков файл.