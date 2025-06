Националното външно оценяване в 4-ти, 7-ми и 10-ти клас се нуждае от сериозно преразглеждане и не е в интерес на децата. С такава позиция излязоха от Асоциация „Родители“. Според организацията, то не отговаря на първоначалния замисъл да помогне да се установи до каква степен учениците са усвоили учебното съдържание, голяма част от децата се налага да вземат частни уроци, а много семейства не могат да си го позволят.

„Относно частните уроци, това е една от най-големите и болезнени теми, естествено ние осъзнаваме като организация, която работи с доста училища-партньори в цялата страна, че това не е феномен в абсолютно всяко населено място, естествено в по-големите градове е по-концентрирано, за сметка на това има други проблеми в по-малките населени места – дали ще има избор на училище, дали ще трябва детето да пътува, да се премести от град в град, ако съответно няма училище, в което да продължи. Но ако се върна конкретно на частните уроци, те наистина в най-голяма степен са притеснителни за 7-ми клас. За съжаление виждаме в 4-ти и в 10-ти клас също подготовка, в 4-ти клас дори виждаме немалко ситуации, в които децата ходят на уроци, но да кажем, ако там не се фокусираме в момента чак толкова, то в 7-ми клас тази без да преувеличавам, истерия, мисля, просто вече е от толкова много години, че сме свикнали с тази нормалност. Като дойде 6-ти клас родителите започват да се ослушват, замислят и да записват децата си на едно на ръка - доста скъпо струващи уроци и школи, и частни уроци, това е едната страна на проблема – чисто финансовата и колко едно семейство ограничава детето си, без да го иска, но заради това, че понякога не би могло да го прати на частен урок, или нарушава понякога бюджета си, възможността да задоволи други нужди, за да отделя за частни уроци.“ Това каза пред bTV Radio Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители“, в навечерието на следващото външно оценяване за 7-ми клас, което предстои утре.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.