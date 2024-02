Пациенти с епилепсия се налага да заплащат сами за лечението си и да си купуват лекарства от чужбина. Това каза в ефира на bTV Radio Веска Събева - председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия. “Налага се да ги купуваме от чужбина, защото тези, които ги има в България не повлияват лечението на нашите близки. Лично на мен това ми струва 1000 лева за 5 месеца. Когато едно дете навърши 18 години, независимо че няма промяна в състоянието му, няма право да получава тези лекарства безплатно. И тръгваме с куфарната търговия”

Цялото интервю с Веска Събева пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.