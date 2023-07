Защо се получават километрични тапи по магистралите към морето и може ли проблемът да бъде решен? До каква степен камерите са ефективно средство за глобяване и контрол над нарушителите? Чуйте интервюто на Лили Ангелова с Христо Радков, шеф на Българско обединение на шофьорите във “Важното, казано на глас” по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.