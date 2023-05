Има ли дефицит на лекарства и защо българските пациенти чакат с месеци за модерни терапии? Чуйте отговора от Деян Денев - директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България в предаването “Важното, казано на глас” пред водещата Лили Ангелова.

