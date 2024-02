“От три години системата на висшето образование без причина е нападната, обиждана и понася нечий гняв често от свои колеги” Това каза в ефира на bTV Radio Лиляна Вълчева, председател на синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ.

“Това, че се заблуждава българското общество, че се настройват студенти срещу администрация и ректори, срещу преподаватели също трупа гняв. В същото време за тези три години финансирането намаля рязко и ние вместо с ръста на БВП да вървим напред, те намаляват. С 326 милиона лева е ощетена системата - молим се за заплати, за стипендии. В Закона за висше образование ясно пише как се събират таксите и студентите са объркани, създават напрежение към администрацията. Ние обясняваме търпеливо, че законът трябва да се спазва и докато няма промяна в закона, това няма как да се случи. Работим под непрекъснато напрежение, няма никакво спокойствие”, допълни тя.

