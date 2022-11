Националният съвет за тристранно сътрудничество, който заседава днес не постигна съгласие по предложенията за увеличаване на минималната работна заплата и осъвременяване на пенсиите. Каква е позицията на представителите на КНСБ по темата – чуйте в звуковия файл интервюто за bTV Radio на Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

