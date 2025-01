Родители призовават за по-кратък учебен ден с цел по-добро образование за децата. Те предлагат да се намали броят на учебните часове. За целта са изпратили петиция до министъра на образованието. “Децата ни прекарват все повече време в училище”, каза пред bTV Radio Ирина Борисова, инициатор на различни промени в сферата на образованието и родител, подписал петицията. “Обикновено започват сутрешна смяна в 7:30ч. и имат часове до 13:30ч. Съответно втората смяна започват в 12:30ч. или 13ч. и приключват към 19:30ч. Това прави 7-8 часа дневно. Те имат също домашни и за съжаление много от тях се налага да посещават допълнителни занимания. Това прави деня на децата изключително натоварен. Това води до едно сериозно изтощение, както психическо, така и физическо и интелектуално”, обясни тя.

Цялото интервю с Ирина Борисова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.