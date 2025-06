Тежък инцидент от Габрово - 13-годишно момче е прието в болница със счупено ребро след домашен побой. Детето е доведено в болницата от баба си. Пред екипа на bTV то разказа, че побоят е нанесъл баща му след скандал, че използва мобилен телефон без разрешение. И че това не е първият случай на насилие над него у дома. Защо все по-често ставаме свидетели на насилие над и между деца, чуйте от интервюто на Лили Ангелова с Александър Миланов - клиничен социален работник в Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в Токуда болница в прикачения звуков файл.

