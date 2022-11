Инцидентите зачестяват заради засиления мигрантски натиск, но МВР не е подготвено да реагира, коментира разследващият журналист и отговорен редактор на Капитал Йово Николов.

„МВР не е подготвено за подобно нещо, полицаите са слабо оборудвани, слабо обучени, те не очакваха подобно драстично набези от страна на мигрантите и изобщо целият проблем с мигрантския натиск и навлизането незаконно на мигранти в България според мен е един много дълго време неглижиран проблем от вътрешното министерство, не е разследвало начина на действие на организираните престъпни групи – говоря за така наречените каналджии и организатори на трансфера на мигранти. Разчитало е само на полицейски патрули, защото практиката и статистиката показва, че на границата се спират само 20 процента от влизащите в България и в ЕС. Други 20 процента са тези, които са задържани на границата със Сърбия – знаете, че България не е интересна за самите мигранти, тя е транзитна държава, но през нея минават мигранти, чиято цел е сърцевината на Европа. 60 процента от нелегалните мигранти през август месец например, защото тогава е статистиката, са задържани във вътрешността на страната. Предполагаемо е, че с подобна дейност се занимават трафиканти, които имат достатъчно контакти, тук говорим за трансгранична престъпност и може би е нормално – говорим за модела на поведение на тези трафиканти, да бъде включен и ГДБОП, някои сектори на ДАНС, а защо не и българското разузнаване, при положение, че то все пак работи в чужбина и част от тези трафиканти са хора, които са заплаха за националната сигурност на България. Такава колаборация, каквато би трябвало да се направи не съществува в правораздавателните органи, което е голямата слабост според мен“, посочи още Йово Николов.

Според журналиста от Сега и международен наблюдател Светослав Терзиев, МВР демонстрира усилия, за да може страната ни да бъде приета в Шенген и няма засилен мигрантски натиск.

„От турска страна няма никакви съобщения за струпване на мигранти, нито за придвижване на големи групи. Последния месец в България едва ли не изведнъж възникнаха. Обяснението е много различно - просто през последния месец България се опитва да създаде впечатление, че е готова за Шенгенската зона, защото на 8 и 9 декември има Съвет по правосъдие и вътрешни работи на Европейския съюз, и той ще трябва да вземе такова решение. България със своето усърдие иска да покаже колко много работа върши, защото по-рано просто ги е пускала. Те са минавали и не им е обръщано внимание. Да не говорим, защото това е много неприятно, че каналджиите са имали сътрудници в средите на правоохранителните органи, за да минат всичките тези хора безпрепятствено. Сега с това усърдие се налага да излезе просто публично да се види онова, което реално се е случвало и по-рано, обаче не сме го забелязвали. Така че, няма никакъв засилен мигрантски натиск, а има просто имитация на усърдие, за да се покаже на нашите европейски партньори, че сме готови за Шенгенската зона. За жалост, те не са готови да приемат нашите аргументи“, заяви Светослав Терзиев.

Целия анализ на журналистите на събитията от седмицата в интервю пред водещата Надежда Василева, можете да чуете на звуковия файл.