„Истината е единствената пътека към добруването, към доброто, това е една много трудна за следване пътека. Тя върви по много стръмни склонове, минава край пропасти и се изисква от човека не само да бъде смел, а да иска да създава добро, да иска да остави добро след себе си за децата, за младежта, за внуците. Затова цената на истината е и лична смелост, и стремеж към бъдеще, това е висока цена.“ Това каза пред bTV Radio писателката Здравка Евтимова в обзора на събитията от 2025г.

„Когато премълчаваш нещо, можеш да се издигнеш в служебната йерархия, можеш да спечелиш по-висок пост, да спечелиш закрила от важна и влиятелна личност, но не само дълбоко, всеки ден в себе си ще усещаш пълна липса на стойност, крушение на собствената си стойност. Човек може да живее в много скъпо място, в много скъпа къща, на най-скъпия матрак, но това не означава, че ще има добър сън, добрият сън идва, когато е казал истината, когато са го наритали заради нея, но тези ритници са направили гръбнака му по-здрав и силен, защо като децата гледат как се държат бащата и майката, че не се огъва, че не премълчава, в семейството се създава чувство на сплотеност, в костите прониква здрав метал, метални кости, които устояват на всякакви хули и лъжи. Обикновено такъв човек не напредва бързо в йерархията, спечелва си влиятелни врагове от една страна, но от друга страна си спечелва и приятели, и любов на други хора, които по някакъв начин се чувстват повлияни от него.“, посочи още тя.

„ Хората на протеста, една огромна част от България каза не на лъжата, не на корупцията и мръсните схеми. Народът, хората, които отказват да приемат лъжливите схеми казват – ние не сме глупави, разбираме когато някой ни лъже, младите категорично отказват да бъдат мамени и ограбвани. Това, което тази година стана и проявите на младежта показват, че можем да гледаме с много предпазлива надежда към това, което ще бъде. Младежта все повече ще укрепва откъм знание, набиране на умения, а човек, който има умения, не е роден на бъде натикан в ъгъла. Няма такъв ъгъл, който ще държи знаещия и можещия. На знаещия човек не се е родил господар, горко на лъжеца, който се опитва да измами знаещия.“ , казва писателката.

