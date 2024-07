Проблемът с употребата на психоактивни вещества под формата на храни е от много години, коментира в ефира на bTV Radio Желяз Турлаков от Центъра за рехабилитация и психотерапия на зависими „Кошер“ , който е и член на Българската асоциация по групова анализа. Поводът е случаят, при който 6 деца попаднаха в токсикологията в Плевен, след консумация на бисквити с канабис. Служебният вътрешен министър Калин Стоянов днес определи като сериозен проблем свободната продажба в интернет на бисквити с канабис.

„Реакцията на г-н Стоянов е правилна, стига от това да следват някакви действия. По принцип подобни инциденти не са от вчера, от години има подобни инциденти в България. По принцип предлагането на различни психоактивни вещества под формата на хранителни продукти си е индустрия. На Запад в една Холандия например има цели сладкарски магазини, които предлагат различни сладкиши с примеси на канабис. Аз в конкретния случай не съм сигурен дали това не са синтетични канабиноиди, това би трябвало да го кажат химици, при по-обстоен анализ. Защото подобен тип реакция, каквато е при тези деца за жалост, не е много типична, ако това е само канабис, зависи каква е била консистенцията, какво е било количеството. Но аз подозирам, че има и някакви примеси, които не са известни до този момент. Това е проблем, който и аз като експерт и консултант на зависимости повече от 20 години говоря. Новият профил на зависимите първо със сигурност включва и ранната употреба на подобен тип вещества, за жалост сме и на челни позиции в Европа по ранна употреба на психоактивни вещества, и за съжаление все по-често ще ставаме свидетели на подобен тип неприятни ситуации. Интернет е основното място, основният терен, в който на практика човек може да се снабди почни с абсолютно всичко, през различни сайтове, през формата на доставки, било то като хранителни добавки, хранителни вещества с различни имена. Стана дума и за райския газ – за нещо, което говоря от доста време, че е изключително опасно, тъй като райският газ или активната съставка, тя не е класифицирана като наркотично вещество, видях отзиви в интернет пространството, че г-н Стоянов насочва основната отговорност към Министерството на здравеопазването, аз не съм много сигурен дали е само на МЗ, тъй като райски газ се използва и в хранителната индустрия, и във фармацията, и аз имам познати, които работят и в митниците и с тях сме коментирали, че на практика всеки ден в България минават огромни количества от това вещество. Очевидно има и търговска печалба, вие на практика можете да си закупите райски газ от всяко павилионче срещу определена сума. Внушението, че това не е вредно не е вярно, може да бъде изключително вредно, аз го виждам и в моята практика последните години. Примесено с други вещества, човек на практика може да изгуби съзнание, може да припадне, представете си какво би се случило, ако шофира. Не е добра картинката. Това, което мен лично ме притеснява е, че за пореден път някак си реагираме пост фактум, тичаме след събитията. Жалко е, че това се случва с тези деца, но ако не започнем да съставяме политики и конкретни действия по посока на идеята, че превенцията е най-добрата защита и не се работи в тази насока смислено, с устойчиви политики и финансиране, има достатъчно организации, експерти, които знаят как това се прави по места. И община Хасково, и Бургас правят добри превантивни програми, останалото е в ръцете на органите, които са по линия намаляване на предлагането – това са МВР, митници и т.н.“, посочи Желяз Турлаков.

