„Профилът на зависимите отдавна е променен. Възрастовата граница е по-ниска, много повече деца – говорим за младежи на по 13-14-15 години са склонни да експериментират с наркотици – амфетамини, марихуана. Политиката за намаляване на доставка на наркотици е в отговорността на МВР и митниците. Те трябва да дадат ясен еднозначен отговор. Имам приятели в тяхната система и знам, че те си вършат работата, но не всички. Много често сме свидетели колко е гнила тяхната система, защото не веднъж сме установявали, че до всеки дилър много често стои и полицай, вероятно стои и политик. От къде влиза това вещество? Няма да видите касов ордер за това ,че някой продава наркотици, но това е друга тема. Нашата цел е да помогнем на засегнатите вече лица и да предпазим тези, които могат да залитнат в тази посока“. Това заяви в интервю за bTV Radio основателят на програмата „Ново начало“ Желяз Турлаков.

По отношение на зачестилите случаи с дрогирани шофьори, установени при проверки на МВР, Турлаков коментира, че подобни случаи има от много години, но за изостряне на вниманието са допринесли трагични инциденти като този със смъртта на журналиста Милен Цветков, и обществото е започнало да си дава сметка какво означава шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

„Не знам дали някой е обръщал сериозно внимание, но дали МВР прилага правилните тестове, при удостоверяване на съответното вещество, защото това, което аз знам със сигурност е, че има определени вещества, които не могат да бъдат засечени в тестуване“, каза още Турлаков.

Желяз Турлаков припомни, че преди повече от 12 години е започнал заедно с пациентски организации инициативата за държавен фонд за лечение на наркозависими.

„Тогава управляващата партия беше ГЕРБ и лично към министъра на здравеопазването, но идеята и правното, и законово основание за създаване на този фонд е прословутият Закон за здравето, член 53, който ясно гласи, че 1% от алкохолния и тютюневия акциз трябва да бъдат пренасочвани към програми за превенция ,както за програми, които рехабилитират засегнати вече лица. Спънките, които срещнахме още тогава, при идеята за създаване на такъв фонд е, че всичко приключва до момента ,в който не се снимаме с някой от политиците, в който не се даде някое обещание и това, което разбрахме тогава е, че до 1 януари всяка година министърът на финансите превежда тази сума към министерството на здравеопазването, която се равнява някъде в порядъка на между 30 и 40 милиона. Ние смятаме, че имаме абсолютно и правно, и социално, и всякакво друго, и здравно основание, да искаме тези пари да бъдат извадени на светло и да бъдат управлявани по смислен и правилен начин“, посочи Желяз Турлаков.

Инициативата за фонд за лечение на наркозависими среща подкрепата и на тенисистката Магдалена Малеева.

„ Аз се запознах с Желяз може би преди 10-на години, бяхме го поканили на форум, неговата презентация ни впечатли ужасно всички. Аз знам, че в България няма адекватна подкрепа за наркозависимите хора, знам, че Желяз е помогнал на десетки хора, на стотици, с най-различни инициативи, но доколкото разбирам всичко се прави на мускули и е самоинициатива на някой отделен човек. В България тези болни хора нямат адекватна подкрепа и затова мисля, че Желяз е абсолютно компетентен и това ,за което се бори трябва да се направи както в повечето европейски държави. И затова го подкрепям, нямам съмнение, че това е правилното нещо“, каза Малеева пред bTV Radio.

„Ние имаме и пълната подкрепа на всички национални съвети по наркотични вещества. В последните 10 години почти няма град в България ,в който да не сме били и да не сме работили с училищата. Имаме подкрепата и на пациентските организации, и на всички колеги. Истината е, че тези програми са със частен статут и характер. Като изключим държавните психиатрии, няма безплатна форма на лечение. Една от нашите цели е създаване на фонд, който по заповед по образец, може да управлява средства, предвидени по закона, за да помага в устойчиво финансиране и в поемане на отговорност от страна на държавата. Първо ние искаме тези средства да бъдат извадени на светло и да бъдат оправдани къде отиват тези пари. Защо повече от 20 години едни от най-големите социални проблеми като проблемът на зависимостите изобщо, който в доклад на американския Държавен департамент се сочи цифрата от 300 хиляди души за България, не вярвам тези хора да не са си научили урока – това не е случайно. Ако към тези хора добавите техните семейства, представете си каква е цифрата, която би се формирала. Зависимите не могат да ползват здравните осигуровки, социалните осигуровки. На практика те са вън от здравната система, от социалната система. Аз съм се обърнал към почти всички политически партии да доведем това нещо до успешен край, защото държавата е длъжник“, допълни още основателят на програмата „Ново начало“.

Цялото интервю с Желяз Турлаков и Магдалена Малеева за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.