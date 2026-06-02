„Профилът на употребяващите хора е различен, не е този, който беше преди 10-15 години, възрастовата граница е много по-ниска, по силата и начина на действие на различните нови синтетични субстанции се изгражда много по-силна и физическа, и психологическа причина и за съжаление последствията могат да бъдат фатални, както се казва в recovery философията – затвор, болница или смърт, това са за съжаление изходите от употребата на вещества, има и четвърти тип разбира се – хората, които избират да живеят чист живот. А на въпроса какво би могло да се случи в държавата е много дълъг разговор. По линия на политиката на намаляване на предлагането, в случая МВР, Митниците, институциите, които би трябвало да отговарят за това очевидно вършат работа, но аз все още нямам усещане на улицата, че наркотиците липсват, съдейки по моята работа. Това, което трябва да се направи и нещо, което и с вас сме говорили е, че е нужно да се изгради независима институция, дали ще се нарече фонд, дали ще се нарече някаква агенция и различни представители на различни институции, в това число и неправителствените програми, които от години работим с това нещо, така че аз отговарям повече за политиката с намаляване на търсенето, ограмотявайки и запознавайки младите хора с превенция и с рисковете от употреба, и с британски тип превенция повече от 10 години, това, което правим. Нужно е просто държавата да изкристализира ясната си позиция по отношение на този проблем, който лежи на плещите на много ведомства – и МВР, и МЗ, и МТСП, и всички, защото това е едно комплексно заболяване, което за съжаление засяга различни аспекти на живота и понякога тези акции са похвални, приветствам полицията, но дали са достатъчни, мога да кажа не.“ Това коментира пред bTV Radio консултантът по зависимости Желяз Турлаков по повод полицейските акции срещу разпространението на наркотици след трагичния случай в Благоевград.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.