Държавата е мащеха на наркозависимите, защото няма адекватни политики за превенция и лечение. Това каза в ефира на bTV Radio основателят на програмата „Ново начало“ Желяз Турлаков. “Трябва да има политическа воля за създаване на фонд за зависимости. От 15-20 години говорим, че законът за алкохолния и тютюневия акциз по наредба определя 1% от този акциз да бъде насочван към превенция, лечение на вече засегнати лица. Ако извадите на светло тези пари, това са близо 20-30 милиона. Аз се мъчих да намеря отговор на въпроса къде отиват тези пари в две последователни министерства, не можах да открия отговор. На практика отива за запълване на всякакви други бюджетни дупки. Държавата има огромна вина в това да допусне да стигнем до тук. Направете така, че да няма наркотици на улиците”, каза още Турлаков.

Желяз Турлаков обясни, че има наркозависими, които нямат средства за лечение и се намират в безизходица. “Реално достъп до лечение нямат всички наркозависими, защото 99% от програмите в България са частни. Законът, който би могъл да промени това не се е случил. Всеки се оправя кой, както може. Всеки се спасява по единично.”, допълни той.