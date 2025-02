„Част от моята дейност повече от 10 години е провеждане на превантивни методики с различни общини, директно в училищата, в разговори с младите хора. Това, което и от световния опит мога да кажа е, че само информативният тип превенция общо взето не върши работа. Той е важен и трябва да присъства, разбира се, но най-успешните практики до този момент са британската превенция, креативния тип превенция. Това, което каза и президентът днес и ми хареса, че трябва да се изграждат устойчиви модели в самите млади хора, които при евентуална среща с наркотично вещество, или им бъде предлагано нещо подобно, което 2025 година и като родители, и като граждани трябва да знаем, че задължително се случва в някакъв етап от живота на един млад човек, но той трябва да изгражда у себе си устойчиви модели, за да противодейства на това. Така че превенция от типа какво да не правим не е достатъчна, а превенция от типа какво да правим, за да стоим далече от подобни явления е по-важна. В този смисъл трябва да бъдат ангажирани и спортни дейности, и неща, свързани с изкуства. За мен даже в една учебна година, ако мога да кажа, трябва да има минимум на две седмици подобен тип разговори в училищата. Това трябва да стане нещо задължително, което трябва да се прави. Вече методиките са много и най-различни, има пътеводители най-различни, има световни източници за това нещо, но бих добавил, че и като част от европейските препоръки и насоки, описани в Зелената книга, когато държавниците тръгнат да изграждат политики, те трябва да го правят заедно с неправителствените програми и с хора, които имат опит.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Желяз Турлаков, консултант по зависимости, след заседанието на Консултативния съвет при президента, на което бяха обсъдени рисковете от разпространението на наркотици сред младежите и беше заявена готовност за законодателни промени, и „държавата да се стовари с цялата репресивна сила върху всички, които разпространяват наркотични вещества“.

„Аз се радвам, че има такава инициатива, аз принципно говоря за това повече от 20 години и беше време да се случи нещо подобно, което приветствам. Имах възможност да чуя какво каза президентът – да се направи разграничение между различните политики, които се водят по линия на веществата, намаляване на търсене и предлагане, и да се работи ефективно както по едната мярка, така и по другата. Аз от опита и познанията, които имам, мога да дам съвети по посока на намаляване на търсенето или така нареченото психологическо ограмотяване на младите хора за това как да не посягат към наркотични вещества, да търсят други начини, по които да изразяват себе си, но това е един интернационален проблем, надпартиен, изцяло социален. За първи път аз виждам да бъде поставен по правилния начин. Тоест така е, проблемът лежи на раменете на повече ведомства, и той не е само здравен, не е само образователен, или само на МВР. Той е национален и трябва да се гледа изключително сериозно на този проблем. Нещо, което чух в изказването и което аз акцентирам всеки път е, че сме начело в Европа за съжаление по ранна употреба, възрастовата граница. Към въпросните вейпове, аз не знам колко ще се постигне този успех да бъдат забранени изцяло, защото там се намесва и чисто търговската линия на хората, които произвеждат, зареждат и разпространяват подобни устройства, но е важно да се прикачат към целия набор от наркотични вещества, защото за един млад човек границата между правилно и неправилно е много размита и съществува така нареченото желание у младите хора да си променят психологическото състояние, така че както и профилът на зависимите, и хората, които употребяват се променя, така се променя и желанието на хората да употребяват различни подобни вещества. Какво ще излезе от цялото това нещо, аз все още не мога да кажа. Към въпросните срещи и въпросната политика трябва да бъдат търсени и хората, които работим в тази сфера дълги години и които разбираме от превенция, знаем какво значи една добра превенция, и да се търсят не просто кампанийни, в смисъл временни, с краткосрочен ефект някакви неща, а да се търси устойчива политика по линия на този проблем като цяло.“, каза още Желяз Турлаков по отношение на мерките, очертани на заседанието на КСНС.

Цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл.