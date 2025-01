„Опасни са веществата, които могат да се употребяват чрез вейповете и електронните наргилета. Доколкото се запознах със случая, става въпрос за тетрахидроканабинол, или така нареченото THC, веществото и активният метаболит, който се съдържа, има и други разбира се, в тревата. Може да причини различни неща на различни хора. В един не още зрял организъм може да причини всякакви неща - до загуба на съзнание, концентрация, краткосрочна памет и всякакви други неща, особено ако човек шофира и прави различни дейности, би могло да има и фатален край, както е за съжаление в случая, който споменахте в Плевен. Но за мен лично проблемът е в контролът на самите вещества, доколко законът ги определя като наркотични такива, доколко се следи – 18 години е възрастовата граница, такава има в България, но е парадокс- ето виждате 14-годишно момче си е загубило живота. Трябва да се подходи много сериозно и към Министерство на здравеопазването и другите институции, защото това е проблем, който води след себе си различни институции, не само една, да се регулира кои са наркотичните вещества, кои са забранените от закона вещества, има специални комисии, които се грижат затова нещо, но въпреки това стават фатални инциденти.“ Това коментира пред bTV Radio експертът по зависимости Желяз Турлаков, по повод случаите на употреба на вейпове с наркотични вещества от деца и младежи. Днес стана ясно, че момче и момиче на по 18 години са задържани в Карнобат, след проверка от полицията на пътя. Тестът е отчел, че момичето, което е шофирало, е с положителна проба за канабис. Обискиран е пътуващият в колата младеж, и е намерен вейп, съдържащ наркотично вещество. След празниците стана известен фатален случай в Плевен, при който 14-годишно момче загина, падайки от седмия етаж на сграда, след употреба на вейп с наркотично вещество

„Аз съм сигурен, че МВР и митниците си вършат добре работата, познавам съвестни служители в тези институции, но въпросът пак не е какви действия се предприемат, защото подобна беше картината и преди 10 години, и преди 15 и преди 20. Доколкото помня, преди години на 20 метра от НДК имаше wondershop, в който можеше да си купиш всичко – от соли за вана до различни било дъвки или бонбони, пълни с вещества, които никой не знае как са фабрикувани и по какъв начин стигат чисто законово. За мен проблемът е – отгоре на пирамидата трябва да се тръгне и веществата, прекурсорите, както се води по този закон, трябва да бъдат извадени, да бъдат забранени от закона, защото както генеричната фармация – в един момент имате забрана за едно вещество, в другия момент обаче то е легално и хората, които произвеждат такива вещества под различна форма, понякога минават месеци и години, докато бъдат забранени. Чрез интернет нещата стават много по-бързо, като директна пратка. Трябва да бъдат изброени веществата, които се използват в тези течности, които се предлагат, защото никой не знае какво съдържат. Това какво пише на една кутийка, която си поръчвате неизвестно от къде, не ви гарантира, че употребявате точно това. При един млад организъм, той може да си мисли, че пуши THC, а всъщност да е нещо различно. Наскоро по Източна България и морските градове беше тръгнал така нареченият розов кокаин, който впоследствие се оказа нищо повече от метамфетамин. Много са сложни нещата, за мен решението е забрана на самите вещества, те трябва да влязат в отделен забранителен списък, и на базата на това МВР да си върши съвестно работата.“, каза още Желяз Турлаков.

