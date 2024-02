“В момента най-масово се употребяват синтетичните наркотици.” Това каза в ефира на bTV Radio Желяз Турлаков от “Кошер” - център за рехабилитация и психотерапия на зависимости. “Според доклада на Държавния департамент 300 000 души в България всекидневно приемат някакъв тип психоактивно вещество. В това число не влизат алкохолно зависимите”, допълни той.

