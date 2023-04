Дигиталната поредица на БТВ Новините „Жените на България“ на 19 април навършва 1 година от стартирането си. Проектът представя успешни и вдъхновяващи дами, а техните истории разказва Живка Попатанасова. Тя има няколко години телевизионен опит, около година е част от екипа на БТВ. Редактор е в сайта Бизнес новините, автор на бизнес подкаст и разработва рубрики, които презентират моделите на управление на различни компании у нас.

„Жените на България“ е страхотен проект. Както знаем, всяка първа година е основополагаща не само за един човешки живот, но и за стартиране на проект, на компания, на бизнес. Това е проект, в който можем да видим до къде сме, дали сме успели да постигнем краткосрочните цели, които сме си задали и какъв път има пред нас за постигането на дългосрочните цели. Аз мога да кажа, че за тази една година пред „Жените на България“ се очерта един хоризонт, наистина е така, защото сме успели да запишем толкова много дами, а пък непрекъснато до мен достигат нови предложения или пък намирам такива сама. Тоест има още много какво да покажем на нашата аудитория и много жени, за които да разкажем“, разказа водещата Живка Попатанасова пред bTV Radio.

Утре излиза 50-та история от поредицата „Жените на България“.

„В тези 50 истории съм се припознала в поне частичка от тях. Винаги намирам нещо за себе си. Виждам вдъхновение и мотивация у всяка една от дамите, които показвам. Имам толкова любими към момента. Може би заради акцента, че това може да се случи на всяка от нас – здравословни проблеми, които да я мотивират в един момент да си промени професионалния път, да имат друг тип проблеми в живота си, нещо, което да ги трансформира, да ги промени завинаги. Има жени с травми дори по техния път, има жена, която сподели, че от мениджър в голяма компания на висока позиция, само заради здравословните проблеми успява да промени целия си живот, поема в друга посока и към днешна дата тя е преподавател по йога. 10 години по-късно жената изглежда уникално, в добро здравословно състояние и това се дължи само на волята й за промяна и за личностна трансформация“, посочи Живка Попатанасова.

„В тази поредица влагам сърцето и душата си. Вдъхновяват ме личните преживявания. Винаги във всичко аз виждам нещо, което да ме накара да вляза в обувките на човека отсреща. Без значение каква история разказвам – дали е на компания или на жена, на изпълнителен директор, на човек, който е изградил империя от аз винаги се опитвам да вляза в неговите обувки и да си кажа – това е възможно, след като този човек стои срещу теб и ти разказва неговата лична история, значи наистина е възможно да постигнеш нещо повече от това, което си постигнал до този момент. И много вярвам, че е така, това ме мотивира. Ако днес съм на нивото да разказвам историите, могат след време да разказват моята история. Мотивацията, че твоят път е низ от промени, за мен е достатъчно вдъхновяваща. Всеки един ден може да е различен“, казва още Живка.

Юбилейният епизод на „Жените на България“ на 19 април ще бъде със специални пожелания от дами, които вече са гостували в рубриката. Те са отправили своите пожелания за рождения ден на дигиталната поредица.

Как дамите успяват да балансират между личния живот и работата, подценявани ли са жените в бизнеса, кои са по-добри шефове – мъжете или жените, както и какво още да очаквате в поредицата „Жените на България“ – цялото интервю на Надежда Василева с водещата Живка Попатанасова можете да чуете на звуковия файл.