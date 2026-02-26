„Икономическият и социален съвет още през миналата година анонсира един голям анализ, който обхваща трите стълба на пенсионната система и тук е мястото да подчертая още веднъж, че всички предложения, които сме дали, първо са добре обмислени експертно и съгласувани между представители на трите групи в съвета – и синдикати, и работодатели, и граждански организации. И първо потвърждават модела като тристълбов и дават конкретни предложения как да се търси по-добра адекватност на пенсиите, тоест повишаване на пенсиите. Няма как да не кажем, че в част от препоръките е усъвършенстване на втория и третия стълб, всички промени да се правят балансирано, да се гледа системата като цяло, а не отделни елементи, това беше причината да се изчака една обща пътна карта и да бъдат добре огледани от всички страни, не само експертно, но и политически с всички заинтересовани страни, защото всяка една промяна в пенсионната система касае не само съществуването й в момента, но и поколения напред. За съжаление виждаме, че дори и един консенсусен законопроект, който доста години чакаше да бъде подкрепен, отново днес е създал някакви противоречия. Надявам се да се стигне до разбирателство и тази тема за мултифондовете да бъде придвижена напред. Въпросите с пенсионната система изискват дългосрочно решаване на някои от проблемите, част от тях възникнали заради популистки предложения в различните състави на парламента и до изкривяване на модела и на принципа принос-права. Всички наши препоръки, които сме дали в този анализ продължават да бъдат валидни.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър, по повод промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове.

По отношение на предложения от кабинета удължителен бюджет, тя посочи:

„За съжаление, ние стартирахме тази година с такъв удължителен бюджет, първата година, в която ние сме в еврозоната, така че се надяваме, че и след следващите няколко месеца парламентът да подкрепи това удължаване и оттук нататък вече зависи какъв ще бъде ходът на предсрочните парламентарни избори и дали ще се стигне до формиране на постоянен кабинет, който да поеме оттук нататък подготовката на редовен бюджет. Причината всъщност да се гласуват тези удължителни бюджети е да се гарантират социалните плащания и да има непрекъсваемост, така че да може спокойно държавните институции да функционират, докато не се приеме редовният бюджет за тази година. Така че – надявам се, че този удължителен бюджет ще получи подкрепа в парламента, но оттук нататък зависи по отношение на важните теми в обществото ни като икономическа и социална политика дали ще има мнозинство в парламента, което ще се обърне към решаване на тези проблеми. Вече имахме няколко прецедента с такъв тип удължителен бюджет и видяхме, че се справяме през първите 3 месеца с този преход в еврозоната и с удължителен бюджет, така че считам, че следващите месеци чисто от бюджетна гледна точка са обезпечени.“

