„Повишаването на цените винаги е обект на тревога, защото засяга всеки един гражданин. Важно е обаче първо да се изследва внимателно на какво се дължи и до каква степен макроикономическите данни, свързани с инфлацията биха повлияли на вече изпълнените обективни критерии. Няма риск това по някакъв начин да попречи на България за това да бъде част от еврозоната. По отношение на ресторанти и заведения такова покачване се вижда и през миналата и по-миналата година, не трябва да забравяме, че през тази година беше възстановено облекчението, което ползваха предишните години ресторантите с ДДС-то, имаме увеличени акцизи на определени стоки, в някои случаи, в които в крайната цена се калкулира увеличението на минималната работна заплата също се отразява на цените, така че трябва много внимателно да се изследва каква е причината за това увеличение на цените и в последните седмици видяхме за първи път добра координация между отделните органи, между НАП, КЗК и КЗП. Може би трябва да видим конкретни случаи, в които има наложени санкции, може би да мине месец, откакто заявеният механизъм за добра координация и проверки, не толериране на подобни практики, се прилага, дали още нещо трябва да се направи, оттук нататък все пак трябва да се поздравим за това, че много бързо кредитният рейтинг на страната ни беше повишен, това са изключително позитивни сигнали по отношение на бъдещето на България.“ Това коментира пред bTV Radio Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, и бивш социален министър по повод данните на НСИ за годишна инфлация от 4,4% и месечна инфлация за юни от 0,4%, и увеличението на някои цени.

За очакваните промени в Закона за въвеждане на еврото и мерките на регулаторите, свързани с недопускане на спекулативно увеличение на цените и засилване на контрола, Русинова посочи:

„Аз считам, че промените, които надявам се съвсем скоро да видим като конкретни предложения, съответно да бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни, ще подобрят прилагането на самия Закон за еврото, защото на практика след решението, което беше взето на 8 юли самият закон влиза в сила и започват да текат съответните срокове по календара, който ни очаква през следващите месеци. Официално обозначаването на цените започва от 8 август, но виждаме, че вече доста търговци прилагат това двойно обозначаване и всъщност натрупаният до момента опит, сигналите, които гражданите дават и като потребители, това, което се вижда и от страна на бизнеса, наистина създават предпоставки за не достатъчно яснота за това къде трябва да се постави цената, с какъв шрифт. Това налага и конкретизиране на закона, както и на това в случаите, в които има недобронамерени търговци съответно да има по-добри санкции и достатъчно дълъг период, който да обхваща цялото двойно обозначаване. Всъщност е добре, че има толкова бърз отговор от страна на правителството, което означава, че те изцяло следят какви са настроенията и въпросите на гражданите и има толкова бърза реакция, защото този закон все пак беше приет преди повече от една година, стъпило се е на опит от страни-членки, които последно са се присъединили, включително и Хърватска, но съвсем различно е, когато започнем да виждаме нашите конкретни проблеми и това, което вълнува хората – какво е ясно и какво неясно. Така че това са съвсем нормални стъпки. Важно е да споменем още веднъж, че този период на двойно обозначение ще започне от 8 август и ще продължи една година и всеки търговец, който не е направил съответното обозначение, подлежи на санкции. Има няколко изключения – те са свързани с колонките на бензиностанциите, с таксиметровите апарати. Виждаме, че вече в голяма част от ежедневните документи, с които разполагаме, има касови апарати, които показват двойното обозначаване. Тоест голяма част от търговците вече са си свършили работата. Виждаме, че голяма част от работодателите ги посочват в извлеченията за заплати, които хората от юли месец получиха. Има активност от страна на гражданите по отношение на задаването на въпроси. Хората започват все повече да търсят съответната информация и това е единственият сигурен начин всички страхове, които имаха, да бъдат развенчани.“

