„Правителството възложи на Икономическия и социален съвет съвсем наскоро да направим обществен дебат по отношение на социалните плащания, свързани с това тази фрагментираност и не винаги добро насочване на социалните разходи, една идея те да бъдат кодифицирани в общ Кодекс за социална закрила, така че през есента ние ще направим широка дискусия, която да даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят позиция по отношение на това как оттук нататък да се реформира социалното законодателство, така че първо да отговаря на съвременната социално-икономическа обстановка. Не трябва да забравяме, че България е със сериозна демографска криза и натискът върху социалната и здравната система със застаряващото население и хората, които ще влизат в пенсионна възраст, със застаряването на хората, които са в трудоспособна възраст, ще бъде все по-голям. От друга страна очакванията на младите хора, които излизат на пазара на труда, вследствие на цялостната дигитална трансформация също са важен ефект. И се надявам всички тези политики да намират отражение в рамките на дебата за следващия бюджет.“ Това каза Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър, в предаването „Важното, казано на глас“.

„Бюджетът за тази година е една от може би най-сложните теми по отношение не чисто на експертния финансов план, който трябва да бъде заложен, но и чисто политически, и някак си в целия този дебат доста често забравяме, че този бюджет ще бъде изпълняван около 5 месеца до края на тази година. Тоест от една страна ние имаме до голяма степен предпоставени разходи и приходи заради това, че бюджетът за 2026г. ще се приема през юли месец, така че по никакъв начин не могат част от тенденциите, които са били заложени още в началото на тази година с това равно разпределение на бюджетите за всеки един месец от 2025-та година да бъдат драстично променени, но от друга страна дискусията, която предизвика бюджетът, чисто в експертен план го казвам това, е изключително важна, защото даде възможност да се видят различните гледни точки по отношение на това какво е важно за управляващите в момента да бъде заложено в бюджета за следващата година.“, коментира Русинова за приетия от кабинета бюджет.

„Тепърва предстои през август и началото на септември да започне дебатът за 2027г., и считам, че голяма част от параметрите, които касаят гражданите и бизнеса са важни точно за бюджета за следващата година и за следващите 3 години като прогноза. Това, което е изключително важно за хората в страната е да има предвидимост, да имаме яснота по отношение на това какви са осигурителните вноски, какъв е максималният осигурителен доход, каква е минималната работна заплата, какви са останалите перспективи по отношение на инвестициите, какви са политиките, на които правителството ще наблегне, така че България да мине през тези сложни икономически и геополитически времена, в които в момента се намираме. И като допълнение това, че през тази година ние за първи път сме пълноправен член на еврозоната, знаем, че едно от големите притеснения на хората продължава да бъде темата с цените и ако през миналото лято големите притеснения на голяма част от гражданите бяха това, че влизането в еврозоната ще доведе до по-високи цени, виждаме, че има и други фактори, свързани с кризата с горивата от чисто геополитическата обстановка, но и други фактори, които влияят върху цените. Задачата, която трябва да решат управляващите по отношение на това ние от една страна да имаме бюджетната дисциплина, изпълнявайки критериите на това, че сме пълноправен член на еврозоната с разумен дефицит, с разумен външен дълг и същевременно да се отговори на очакванията на гражданите заради растящите цени с достатъчно мерки, които от една страна да овладеят цените, от друга да компенсират най-уязвимите групи, е доста сложна задача. Чисто в социален аспект това, което мога да кажа е, че има обезпеченост на социалните разходи, което не е без значение. Но ми се струва, че част от дебатите, които бяха отворени и по отношение на минималната заплата, на автоматизмите, на осигурителните прагове и на определени инвестиции, е изключително важно да продължат през следващите месеци, когато се формира политиката за бюджета за 2027г.“, каза още Русинова.

Целия разговор за бюджета можете да чуете на следващия звуков файл.