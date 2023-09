„За мен е изключително важно всяко едно предложение, което може да подобри първо събираемост, второ – да повиши доходите на хората.“ Това коментира в ефира на bTV Radio председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по повод идеята на финансовия министър държавата да плаща 10% на всеки, който разкрие укрит данък над 3000 лева.

„Всичко, което по някакъв начин са сиви практики, плащане в плик, укриване на данъци, укриване на осигуровки, независимо от това, че има доста стъпки, които последните няколко години се направиха, все още има за съжаление много подобни практики. Всичко това пречи на нормалното икономическо развитие на страната и съответно ощетява фиска и всеки един от нашите граждани, така че нека да видим какви са конкретните предложения. Те предполагам, че ще намерят място и в предложенията за бюджета за следващата година, ще могат да се обсъдят от всички заинтересовани страни. Но всяка една практика, която ще доведе до това да се легализират доходи, да не се укриват данъци, и съответно това да не представлява административна тежест за фирмите и за хората, бих ги приветствала“, каза още Зорница Русинова.

По повод повторното лансиране на предложението да не плащаме за стока и услуга, ако не получим касов бон, Русинова заяви: „Считам, че тази идея доста беше обсъждана, чуха се доста гледни точки за и против, може би е добре да се влезе в детайли, да се тества пилотно за определен тип неща или по друг начин да се направи – важното е това да не натоварва гражданите и бизнеса и всичко, което се прави да върви с достатъчно разяснителна кампания, защото много често една добра инициатива, която държавата е направила и е подготвила като законодателство, липсата на достатъчно отговаряне на въпроси на граждани и разясняване какво ни очаква може да претърпи крах. По този начин мога да прехвърля и темата с еврото, защото големите притеснения в момента са въпросите, които гражданите подават и необходимостта от повече информация, за да се успокоят гражданите, че влизането на България в еврозоната е единственото правилно решение.“

Цялото интервю със Зорница Русинова как приемането на еврото ще се отрази върху доходите и цените, можете да чуете на звуковия файл.