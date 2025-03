„Икономическият и социален съвет винаги е бил в подкрепа на всяка една от стъпките на правителството, остана единственият независим орган, който направи голям анализ как ще повлияе влизането на България в еврозоната по отношение на доходите на хората и на инфлацията, с много примери и сравнения с останалите европейски страни, които имат сходни икономики, така че вярвам, че последните стъпки, които остава да извървим в този процес, ще бъдат успешни и голямата задача оттук нататък и на правителство, и на политици, и на всички нас е да има добра разяснителна кампания, за да може всеки гражданин да е наясно какви стъпки предстоят, да няма колебание по отношение на това, че ще има някаква загуба на средства, да няма колебание, че по някакъв начин влизането на България в еврозоната може да намали доходите, точно обратното – оценките, които правят експертите, включително и синдикатите в България са, че това ще доведе до увеличение на доходите и обективно това може да се види от страни като Литва, Латвия и Естония, които в един по-дълъг период от 6-7 години, в които вече са член на Еврозоната виждаме доста сериозен ръст на доходите. Разбира се, това върви с един цялостен план на държавата ни как да преодолее и икономическите кризи, и нарастването на цените, и това, че има огромно забавяне по отношение на европейските средства, така че те да подкрепят икономиката и гражданите на страната ни. И вярвам, че ако има наистина политически консенсус и кабинет, който се задържи следващите няколко години, България ще може успешно да мине през всички тези катаклизми и да се бори за своето важно място за това цяла Европа да бъде далеч по-конкурентна като икономика.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър.

„Липсата на достатъчно информация води до разпространение на дезинформация и заблуди. Това е тема, по която и Икономическият и социален съвет ще продължи да работи по отношение на разяснения какво предстои, след като България стане член на Еврозоната, но и по отношение на финансовата грамотност, защото считаме, че човек трябва да знае как да провери дадена информация. Така че спекулациите с това, че може едностранно да бъде променен курсът на еврото са абсолютно неоснователни, да не говорим, че би трябвало да има вече конкретна информация какво ще се случи с всеки един кредит, заплата, пенсиите. Трябва да е ясно на хората, че по отношение на доходите, на обезщетения за безработица, на пенсии, всички социални разходи, които касаят плащанията на хората, решението на държавата е закръгляването да става нагоре, да е в полза на човека. Необходимо е оттук нататък да виждаме все повече примери, за да е ясно, че ако един хляб в момента струва около 1,70, след като България влезе в Еврозоната, ще струва 85 цента. И че в рамките на почти една година ще бъде обозначавана цената и в лева и в евро, за да може човек да види дали има разлика в цената и да е ясно на кого да подаде сигнал. По отношение на лихвите по кредитите по-скоро очакванията са финансовият сектор далеч повече да се развие и да има по-добра кредитна възможност не само за кредити на граждани, но и на бизнеса. Оценките на бизнеса за намаляване на транзакционни такси и разходи са доста сериозни. Очаква се да има максимално добра кампания, винаги сме давали препоръка, че трябва да има особено внимание към възрастните хора и хората в малките населени места, защото там страховете са сериозни и да има добра координация между местни власти, органите на МВР, български пощи, които ще обменят малките суми където няма банкови клонове. Обменянето на левове в евро по отношение на БНБ е безсрочно, във всеки един момент всеки може да обменя средства, първите 6 месеца ще обменят без такси.“, посочи още Зорница Русинова.

