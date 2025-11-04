„За мен беше приятно да чуя припомнянето на статистика, че когато България влезе в ЕС, ние бяхме на една трета от средните доходи на останалите европейци, в момента сме на две трети, което независимо от това колко субективно не се чувстват забогатели хората, трябва да си даваме сметка, че наистина България като икономика е доста по-стабилна и доходите наистина са нараснали, и да продължим с разумни финансови политики, добри инвестиции в икономиката, образованието, иновациите, да се ползваме пълноценно от еврозоната и да изравним всички тези доходи. Това, което ни остава през следващите 58 дни е продължаване на разясненията. Имаме уверението за това, че всички национални системи и на централната власт, и на местните власти, и на банките, са в абсолютна готовност, така че примерът, който г-жа Лагард даваше и с очакванията на учредителите на еврозоната, че не всичко съвсем ще е наред на 1 януари, ще се окажат напразни. Аз считам, че в България всичко ще проработи. И в първите месеци е важно самите контролни органи, които изпълняват функциите си за обозначаване на цените, за контрол за евентуална спекула, да бъдат проактивни, за да не се нарушава доверието на хората в цялостния процес.“ Това каза пред bTV Radio Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет, и бивш социален министър, по повод конференцията, която се проведе днес в София за предстоящото приемане на еврото на 1 януари.

„Днес тази конференция беше доста знакова за България, защото остават по-малко от 2 месеца преди да станем пълноправен член на еврозоната и освен оценките, които получихме по отношение на подготовката, ние знаете, че като Икономически и социален съвет активно участваме в подготовката с разясняване какви са конкретните стъпки, които всеки човек и бизнес трябва да направи. Сигнала, който получихме от най-високо ниво от представителите и на ЕЦП в лицето на Кристин Лагард, и от председателя на еврогрупата, и от г-жа Кристалина Георгиева, и от Валдис Домбровскис са, че ние не само, че ще имаме много ползи, когато влезем в еврозоната, но и всички останали членове на еврозоната ни очакват, за да има България пълноправен глас, когато се вземат оттук нататък стратегически решения за единната валута на ниво ЕС. Това е важно за страната ни, защото ние се нареждаме наравно със силните икономики на Германия и Франция, и ще можем също не само да се възползваме от предимствата, които дава еврозоната от гледна точка на сигурност, непрекъснато подобряващи се икономически показатели и доходи в страните, които са в еврозоната, но и от това, че се очаква нашият глас да бъде пълноценно следван от останалите страни-членки, така че еврозоната да остане стабилно място на сигурност и просперитет в Европа.“, каза още Зорница Русинова.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.