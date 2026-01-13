„Всички промени, които се правят в последния момент или непосредствено преди изпит или национално външно оценяване, водят до голяма доза стрес и напрежение както в децата, така и в техните семейства, съответно и в учителите, защото от обявяването на това решение до момента през тези месеци учителите са подготвяли учениците за новия формат на НВО. Сега няколко месеца преди самото оценяване отново се прави една промяна, която всъщност връща нещата в изходна позиция, но това не означава, че времето, което тези деца са положили допълнително, за да учат по нов начин, учителите да променят своите програми, начина на преподаване, за да могат всъщност да покажат едни различни комплексни знания по всички области, които са в сферата на математиката и природните науки. Това е много некоректно и неуважително към всички, които са потърпевши от решенията, които се вземат много често прибързано, без да се направи допълнителен анализ за ефекта, който ще има, без достатъчно време на подготовка на цялата система, за да приеме тази нова промяна. Намеренията най-вероятно са били добри с цел децата да учат свързано с разбиране за различните предмети, нещо, за което се говори и е необходимо да се направи, но променяйки един изпитен формат, изключително важен за тези деца точно в този момент, не води до по-добри резултати и повече знания и умения на децата, а води до стрес и несигурност, която се създаде през изминалите месеци.“ Това коментира пред bTV Radio Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“ във връзка с решението в националното външно оценяване по математика след 7 клас да няма задачи от природните науки, след произнасянето на Административния съд, който спря заповед на министъра в оставка Красимир Вълчев.

