От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в мястото, където джазът се живее. Десет дни музика, три сцени, джаз академия, срещи с големите имена на жанра и десетки съпътстващи събития ще превърнат града в най-голямата джаз сцена в България.

Тази година фестивалът прави още една крачка към своята 30-годишнина, която ще отбележи през 2027 г. Програмата събира световни легенди, ярки съвременни артисти и някои от най-добрите български джаз музиканти.

Началото вече е обещаващо – Billy Cobham, Avishai Cohen, Tim Garland и Morgan James, а към тях се присъединяват още Alain Perez, Chico Freeman и Antonio Faraò.

Сред най-очакваните гости е кубинският басист Alain Perez – музикант, който още на 17 години свири с легендарните Irakere на Чучо Валдес. Следват съвместни проекти с Пако де Лусия, Омара Портундо, Пакито д'Ривера, Чик Кърия и множество отличия, включително Latin Grammy. В Банско той пристига със своя оркестър и концерт, който съчетава най-доброто от салсата, фламенкото, латино музиката и съвременния джаз.

Истинско събитие ще бъде и срещата между саксофониста Chico Freeman и пианиста Antonio Faraò. Фрийман е част от една от най-известните музикални фамилии в Чикаго и през кариерата си работи с Дизи Гилеспи, Чарли Мингъс, Маккой Тайнър, Earth, Wind & Fire и Стинг. Италианецът Антонио Фарао е сред най-уважаваните европейски джаз пианисти, а Хърби Хенкок го определя като „не просто добър, а велик джаз пианист“. В Банско двамата ще представят специален квартет с програма в чест на Джон Колтрейн.

Фестивалът остава верен и на традицията си да предлага ексклузивни музикални проекти, създадени специално за сцената в Банско. Сред тях е срещата между китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров – творческо партньорство, което започва именно тук преди няколко години, продължава с концерти в САЩ и тази година се завръща с нова програма, която публиката ще може да чуе само на фестивала.

Но Банско джаз фестивал не започва вечерта.

И тази година Банско ще покаже, че джазът има бъдеще. Най-малките почитатели на музиката отново ще бъдат важна част от фестивала, а талантливи ученици от музикалните училища и школи в страната ще представят първите си стъпки към голямата сцена. Тяхна е сцена Децата в джаза, в началото на Алеята на джаза от 10 ч всеки ден.

Още в 11:00 часа сцената в градския парк ще посреща младите джаз таланти. Посетителите ще могат да чуят концертите на участниците в Банско джаз академия, както и да се включат в специалната програма за семейни забавления от 13 ч.

Всяка вечер от 18:00 часа фестивалът представя поредицата „На чаша вино с…“, посветена на знакови личности от историята на българския джаз. Тази година сред акцентите са Петър Славов, Радой Ралин и джаза, Йосиф Цанков, историята на диксиленда в България, юбилеите на Стефка Оникян и Любо Денев, както и годишнините на Александър Бръзицов и Атанас Бояджиев.

Банско джаз фестивал 2026 е много повече от концертна програма. Това са десет дни, в които музиката изпълва улиците, парковете и площадите на града, а срещите между поколения, стилове и култури превръщат Банско в едно от най-специалните музикални места на Балканите.

Пълната програма е достъпна на https://banskojazzfest.bg/.

Билетите за седящите места пред главната сцена вече са в продажба. Посетителите могат да изберат фестивален пас за всички вечери или билет за конкретен концерт. Само местата в зоната непосредствено пред главната сцена са с билет. Всички останали зони, фестивални сцени и съпътстващите събития са с вход свободен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с музикалния журналист и комуникационен експерт от Банско джаз фестивал Лили Големинова: