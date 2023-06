Идеи къде можем да отидем в компанията на любим човек дава книгата „101 отбивки за влюбени“. Нейни автори са Елина Цанкова и Иван Михалев, които са и семейство. Пътеводителят е десетата книга от поредицата „101 отбивки“.

Книгата насочва към места за специални моменти за специални хора, разказа Иван Михалев пред bTV Radio: „Те са много, даже има такава приказка, че домът е там, където е сърцето, ние имаме много такива любими места в България и всъщност идеята на тази книга беше да съберем на едно място всички онези места ,които имат особена енергия, която трудно се описва с думи, но се усеща, когато човек е там. Наистина има такива местенца в България, които не просто те карат да почувстваш красотата на природата, но и те предразполагат да откриеш човека до теб, да го видиш с други очи.“

Цялото интервю с Иван Михалев за книгата, как са започнали техните пътешествия и интересни истории от пътуванията им из България, можете да чуете на звуковия файл.