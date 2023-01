Нова социално-информационната кампания "Знаеш ли какво дишаш?" започна в Русе. Целта й е да установи качеството на въздуха в учебните заведения с помощта на 130 датчици в 130 класни стаи и помещения в три училища и детска градина в крайдунавския град. Монтираните устройства позволяват контрол на нивата на въглероден диоксид, температура и влажност в помещенията. Чрез звуков сигнал те известяват при превишаване на нормите и така напомнят за проветряването на стаите.

„През по-голямата част децата дишат мръсен въздух. Не коментирам чистотата на въздуха навън“, заяви в ефира на bTV Radio инициаторът Диян Илиев, председател на фондация "Русе - градът на първите неща", която дарява устройствата. „Най-лесно е да отворим прозорците, за да се проветри…Излагането на високи нива на въглероден диоксид затруднява мисленето, появява се сънливост и невъзможност за концентрация“, поясни той. По думите му, нормалното ниво на въглероден диоксид в едно помещение е от 800-850 PPM, като алармата се включва при 1000-1200 РРМ. Според него, регистрираните стойности в класните стаи са увеличават двойно или тройно в течение на учебния ден.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Диян Илиев, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Статистиката сочи, че едно от всеки три европейски деца страда от астма или алергии, като броят на респираторните заболявания се увеличава с всяка изминала година. Необходими са мерки за подобряване качеството на въздуха още от детската градина или училищната среда.

Кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" продължава в Русе и ще обхване още 8 големи града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Видин.