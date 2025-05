На 7 юни от 11ч. във фоайето на зала 2 на НДК - Театър Азарян се открива изложбата КАТО ПРИКАЗКА (Избрано от фонда на Международното триенале на сценичния плакат – София). В нея оживяват образи от спектакли и различни сценични превъплъщения, предназначени за детска публика.

От богатата колекция на Международното триенале на сценичния плакат са подбрани плакати и детайли от обложки на грамофонни плочи, дело на десетки художници от България и света.

Тези две лица на графичния дизайн подсказват, колко вдъхновяващо и благодатно е изкуството за деца, което по неповторим начин ни потапя в необятните светове на въображението, на красивото и доброто, на играта и приказките, докосвайки детето, живеещо във всеки.

Кои са останалите събития в програмата за Деня на детето в рамките на Салон на изкуствата 2025г., чуйте от интервюто на Георги Митов с Любка Георгиева – ръководител отдел „Комуникации и PR“ на НДК: