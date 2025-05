На 1 юни 2025 г. bTV празнува своята 25-та годишнина, а радио N-JOY отбелязва 19 години от първия си ефир! Вече четвърт век bTV е символ на качествена телевизионна журналистика и вдъхновяващо развлекателно съдържание в България, а радио N-JOY почти две десетилетия задава музикалния ритъм и настроение на всеки ден. По случай празничния повод и в чест на Деня на детето, bTV Media Group и bTV Radio Group канят малки и големи на двудневно забавление с тематичен парти град, разположен до пилоните на НДК в София.

На 31 май и 1 юни, от 11:00 до 21:00 часа и с вход свободен, гостите ще се потопят в истинска празнична атмосфера. Очакват ги срещи с популярни лица от ефира и предаванията на bTV и радио N-JOY, игри, активности и забавления за деца и възрастни, детски театър и шоу програми, подходящи за цялото семейство, както и изпълнения на актуални поп хитове от обичани музикални изпълнители.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с маркетинг мениджър „Телевизионни проекти“ в bTV Александра Гълъбова:

Your browser does not support the audio element.

Лица от последните сезони на обичани предавания от ефира на bTV, които ще се срещнат със своите почитатели, ще бъдат Светослав Иванов, Златимир Йочев, Ники Кънчев, Алекс Сърчаджиева, Юлиан Вергов, Борко Чучков, Калин Евтимов, Радослава Тодорова – Рори, Ванко, VenZy и др.

Сред участниците на музикалната сцена ще стъпят много от изпълнителите на „Гласът на България“ и от ефира на радио N-JOY - Innerglow, Йордан Петев, вокална група „Мики Маус“, Антон Котас, Надежда Ковачева, Сесил Сабри, LENI, DANNY LEVAN, ФИЛИП ДОНКОВ, Дамян Попов, Мишел, Мона, VALL, Тино и др.

Ще бъде цветно, шумно и незабравимо - празник, който ще събере поколения зрители и слушатели на bTV и радио N-JOY в името на приятелството, забавлението и общите моменти.

Заповядайте! Очакваме Ви! Входът е свободен.

Програма

31 май

11:00 – 12:00 Детски театър „Ах, тези родители“ – театър „Възраждане“;

11:00 – 15:00 Рисунки на лице, Сладолед, игри, награди

12:00 – 14:00 Забавни игри с аниматори

12:00 – 14:00 Meet & Greet с любими лица на bTV

14:00 – 16:00 Тиха музика

16:00 – 18:00 Забавни игри с аниматори

16:00 – 18:00 Meet & Greet с любими лица на bTV

18:00 – 19:00 Музика на живо

19:00 – 20:00 Радиостудио

20:00 – 21:00 Музика на живо

1 юни

11:00 – 12:00 Детски театър „Котаракът в чизми“ – театър „Възраждане“

12:30 – 14:00 Музика на живо от главна сцена – част 1

12:30 – 14:00 Meet & Greet – направи си снимка с любимите си лица на bTV

11:00 – 15:00 Рисунки на лице, Сладолед, Игри, Тихи игри и тиха музика

14:00 – 16:00 Тиха музика

16:00 – 18:00 Забавни игри с аниматори

16:00 – 18:00 Meet & Greet с любими лица на bTV

18:00 – 19:00 Музика на живо

19:00 – 20:00 Радиостудио

20:00 – 21:00 Музика на живо