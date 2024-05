В навечерието на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на светите братя Кирил и Методий, на 23 май от 21,30 до полунощ върху фасадата на Националната библиотека в София ще бъде прожектиран внушителен 3D мапинг, част от инициативата „Скритите букви“. Какво да очакваме - в ефира на bTV Radio разказаха Полина Герасимова, визуален артист и създател на 3D мапинг-а и Тодора Радева, създател на фондация „Прочети София“ и ръководител на проекта „Скритите букви“.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.