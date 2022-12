"Последната година отчитаме доста голямо пребиваване на хора в планините, съдейки по броя на произшествията, които тази година са с около 400 повече от миналата година, което дава някаква представа за това. С оглед на динамичната обстановка в момента - ту вали сняг, ту дъжд, условията непрекъснато се променят, трябва да се подхожда с голямо внимание в момента," съобщи в интервю за bTV Radio директорът на ПСС Емил Нешев.

Планинската спасителна служба днес отбелязва 89 години от създаването си. Тя е основана на 15 декември 1933 година.

"Да ръководиш служба с такава дълга история е огромна отговорност, никога през годините, в които съм бил обикновен планински спасител не съм си представял, че мога да имам тази чест, но сега разбирам тежестта на тази длъжност, и се опитвам да помагам на всички колеги, които се грижат за пребиваващите в планините. Усещането да спасяваш хора в планините трудно може да се опише с думи. За мен това е изключителна емоция - да успееш да превъзмогнеш всичко - време, атмосферни условия, всякакви препятствия, за да стигнеш до пострадалия, да го намериш и де го предадеш жив, е наистина огромна емоция, като имате предвид, че всеки случай е различен сам по себе си. Поздравления към всички планински спасители в България, които са 530, всеотдайни, сърцати, хора, които искат да помагат на бедстващи в планината. Да са живи и здрави, пожелава всичко най-добро на тях и на техните семейства!", каза Емил Нешев.

Какво трябва да знаем, когато тръгваме на зимни преходи в планината - чуйте цялото интервю на директора на ПСС Емил Нешев за bTV Radio пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.