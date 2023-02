„60 обиколки около слънцето“ е името на юбилейния концерт-спектакъл на Коцето Калки, който публиката може да види в събота – 11 февруари, от 19 часа в Сити Марк арт център в София. Днес музикантът гостува в bTV Radio. На концерта ще публиката ще може да чуе и стари и нови хитове.

„Ще чуят и някои неща, които до сега не сме пяли, аз в последните 2 пандемични години така се случи, както и с повечето творци, насътворихме много неща, и смея да твърдя, че някои от тях са много хубави, голяма част имат някакъв автобиографичен момент. И за да повдигна малко завесата – смея да твърдя, че концертът ще започне с произведение за пиано и пишеща машина“, каза Коцето Калки.

За него обиколката на слънцето е пътуване към себе си.

„Мисля, че сме дошли на тази планета, за да се учим и в крайна сметка всеки наш живот е едно ново ниво на школата, в която попадаме. Дали винаги ще бъдем на тази слънчева система или има и други школи, това ни предстои да разберем, а какво научих – преди всичко това, че човек в живота си не трябва да се бави, а да се занимава с това, което е най-много на сърцето му и извира от сърцето му“, разказа още певецът.

Цялото интервю с Костадин Георгиев - Коцето Калки пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.