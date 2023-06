„Няма по-важно от здравето, особено от здравето на децата, и навременното диагностициране на здравен проблем е особено важно за по-нататъшното лечение. Ето защо Столичната община, заедно с Българското дружество по детска офталмология и невроофталмология и офталмогенетика и с подкрепата на УМБАЛ “Александровска” и личното участие на проф. Александър Оскар, реализира скринингова програма за очни прегледи на деца в първи клас. Целта на кампанията ни бе да обхванем всички деца от първи клас в общинските училища в София." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на резултатите от прегледите.

Прегледите са осъществени на място в училищата от лекари, определени от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика и Очната клиника на „Александровска болница“ и през тях са преминали общо 3 752 деца от 62 общински и държавни училища.

Снимка: iStock

Децата се прегледани със съгласието на родителите. По думите на зам.-кмета Дончо Барбалов, цитирайки Фандъкова, програмите за скрининг трябва да бъдат припознати и от държавата.

„Според данните на Световната здравна организация 25 процента от децата по света, за щастие този процент в България е по-малък, имат проблем, свързан със зрението. Понякога самата нужда от очила може да породи проблеми у децата и да причини късогледство, главоболие и развитието на така нареченото „мързелово око“. Това е най-социално значимият проблем в офмалтологията, който засяга приблизително 5% от всички деца. Коварното при това заболяване е, че трудно може да се разпознае от родителите и децата биват късно диагностицирани“, коментира проф. Александър Оскар.

Проф. Александър Оскар изнесе обезпокояващи данни за нарастване на броя на децата с късогледство и посочи връзката между дигиталните устройства и този проблем. Чуйте тук:

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова Столичната община реализира няколко скринингови програми за диагностициране на различни заболявания като първата и най-мащабна е програмата за скриниг на рак на млечната железа. Пилотен проект за скриниг на зренето е реализиран и в детските градини, като са прегледани около 5 000 деца в предучилищна възраст. Преди 2 години Столичната община съвместно с МБАЛ „Пирогов“ и Лекарския съюз организира прегледи на всички деца от детските ясли от 5 специалисти: кардиолог, уши, нос и гърло, ортопед, хирург и педиатър.