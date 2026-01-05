В дните с бурен вятър в Столична община са постъпили 83 сигнала за опасности, от които 33 – за паднали дървета или опасно надвиснали счупени клони, а другите са за строителни обекти, оградни пана и билбордове, съобщи пред bTV Radio Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.

Той посочи, че и днес от сутринта на терен работят седем екипа. Работи се по нарязване и извозване на падналата дървесина, като дейностите се извършват съвместно с дирекция „Зелена система“ и фирмите за почистване по райони.

Още при първата поява на силния вятър екипи са направили обход на Витоша, констатирали са паднали дървета и са отправили препоръка към кмета Васил Терзиев движението на автомобили в Природен парк „Витоша“ да бъде преустановено, каквато заповед той издаде.

Днес пътищата към планината са отворени. Възстановено е движението по маршрутите от „Драгалевци“ до „Алеко“ и от „Бояна“ до „Златните мостове“. Трасетата бяха временно затворени заради силния вятър. Градският транспорт се движи по разписание. Автобусни линии 61, 63 и 66 обслужват маршрутите си към Витоша без промени.

Интервю на Светослав Николов: